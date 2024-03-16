16.03.2024 19:30 Віталій Хінєвіч

Жінка у Харківській області завдала тяжкі тілесні ушкодження своєму співмешканцю

Під час застілля між подружжям стався конфлікт, під час якого 46-річна жінка схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка у живіт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

12 березня до відділу поліції надійшло повідомлення від бригади швидкої допомоги, що з села Безпалівка Чугуївського району вони доставили до лікарні 46–річного чоловіка із ножовими пораненнями.

Поліцейські встановили особу, причетну до злочину. Нею виявилась співмешканка постраждалого.

Слідчі під процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

За клопотанням поліції 15 березня Зміївський районний суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час комендантської години чоловік у Харкові пограбував знайомого.