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16.03.2024  17:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині надзвичайник врятував потопаючого сусіда

Рятувальник ДСНС, перебуваючи поза службою, врятував людину на водоймі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
16 березня командир відділення-водій 18 Державної пожежно-рятувальної частини Харкова Віталій Сахарєв, у вільний від несення служби час врятував свого 73-річного сусіда.
 
 Подія трапилась на місцевому ставку у селі Сковородинівка Богодухівського району Харківської області. Пенсіонер пішов рибалити на тонку кригу і провалився.
 
Рятувальник дістався потопаючого і витяг його на берег з крижаної води.
 
«Головне управління ДСНС України у Харківській області звертається до  громадян: щоб уникнути трагедій, варто утриматися від виходу на крихкий лід! Не наражайте себе на небезпеку ! Бережіть своє життя!»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили, як усували наслідки ворожих обстрілів Харківщини.
 
Тэги:  події, харків
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