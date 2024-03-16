16.03.2024 17:50 Віталій Хінєвіч
На Харківщині надзвичайник врятував потопаючого сусіда
Рятувальник ДСНС, перебуваючи поза службою, врятував людину на водоймі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
16 березня командир відділення-водій 18 Державної пожежно-рятувальної частини Харкова Віталій Сахарєв, у вільний від несення служби час врятував свого 73-річного сусіда.
Подія трапилась на місцевому ставку у селі Сковородинівка Богодухівського району Харківської області. Пенсіонер пішов рибалити на тонку кригу і провалився.
Рятувальник дістався потопаючого і витяг його на берег з крижаної води.
«Головне управління ДСНС України у Харківській області звертається до громадян: щоб уникнути трагедій, варто утриматися від виходу на крихкий лід! Не наражайте себе на небезпеку ! Бережіть своє життя!»,- йдеться у повідомленні.
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