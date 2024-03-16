16.03.2024 16:55 Віталій Хінєвіч
Під час комендантської години чоловік у Харкові пограбував знайомого
Пограбування сталося 16 березня у Індустріальному районі міста.
16 березня близько 4:00 товариші на підпитку перебували на вулиці в Індустріальному районі.
Між знайомими сталася сварка, в результаті якої один з чоловіків вдарив іншого та забрав у нього рюкзак з особистими речами й мобільний телефон. Після чого зник у невідомому напрямку.
57-річний потерпілий одразу звернувся до поліції.
Працівники сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 ХРУП № 2 оперативно прибули на місце події та неподалік виявили нападника. Зловмисником виявився 33-річний місцевий мешканець, раніше засуджений за скоєння майнових злочинів.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст.186 (грабіж)Кримінального кодексу України.
Порушника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає тюремне увʼязнення на строк до 10 років.
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