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16.03.2024  16:55   Віталій Хінєвіч

Під час комендантської години чоловік у Харкові пограбував знайомого

Пограбування сталося 16 березня у Індустріальному районі міста.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
16 березня близько 4:00 товариші на підпитку перебували на вулиці в Індустріальному районі.
 
Між знайомими сталася сварка, в результаті якої один з чоловіків вдарив іншого та забрав у нього рюкзак з особистими речами й мобільний телефон.  Після чого зник у невідомому напрямку. 
57-річний потерпілий одразу звернувся до поліції. 
 
Працівники сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 ХРУП № 2 оперативно прибули на місце події та неподалік  виявили нападника. Зловмисником виявився 33-річний місцевий мешканець, раніше засуджений за скоєння майнових злочинів.
 
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст.186 (грабіж)Кримінального кодексу України.
 
Порушника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає тюремне увʼязнення на строк до 10 років.
 
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Тэги:  події, харків
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