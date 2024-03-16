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16.03.2024  15:45   Віталій Хінєвіч

ПриватБанк проведе регламентні роботи: деякі послуги будуть тимчасово не доступні

В ніч на 17 березня заплановані регламентні роботи у Приват24.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на PrivatBank insider.
 
Задля більш якісного та безпечного обслуговування клієнтів через цифрові сервіси, ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч на 17 березня 2024 року.
 
Під час проведення робіт 17 березня з 0:00 до 5:00 ранку платежі, поповнення мобільного та перекази в додатку та web-версії Приват24 будуть тимчасово недоступні.
 
«Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте платежі через Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин»,- йдеться у повідомленні.
 
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Тэги:  приватбанк
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