16.03.2024 15:45 Віталій Хінєвіч
ПриватБанк проведе регламентні роботи: деякі послуги будуть тимчасово не доступні
В ніч на 17 березня заплановані регламентні роботи у Приват24.
Задля більш якісного та безпечного обслуговування клієнтів через цифрові сервіси, ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч на 17 березня 2024 року.
Під час проведення робіт 17 березня з 0:00 до 5:00 ранку платежі, поповнення мобільного та перекази в додатку та web-версії Приват24 будуть тимчасово недоступні.
«Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте платежі через Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин»,- йдеться у повідомленні.
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