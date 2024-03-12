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12.03.2024  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо пісні млинці на яблучному соку і згадуємо, до чого тут Коми

Млинці – традиційна страва, яка чудово доповнює будь-яке застілля.

 
Як пише РЕДПОСТ, хто створив цю страву вкрито мороком століть, але страва, схожа на цю смакоту, відома ще з V століття до н.е. Кисла тонка випічка, що нагадує тонкі млинці, була на столах знавців закваски стародавніх єгиптян. А до Київської Русі воно проникло приблизно в дев'ятому столітті нашої ери.
 

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До речі, ні до якого зім'ятого млинця вираз "перший млинець комом" не відноситься. Мова йде про жертву, яку приносили наші предки духам – Комам. Звідси й прислів'я: Перший млинець Кóмам, млинець другий знайомим, третій млинець далекій рідні, а четвертий — мені.
Що стосується наведеного нами рецепту, найкраще для нього підходить свіжий сік без добавок.

Пісні млинці на яблучному соку

Продукти:

 

  • 100 мл яблучного соку,
  • 420 мл води,
  • 250 г борошна,
  • 10 г розпушувача,
  • 3 ст. цукру,
  • 1 ч. л. лимонного соку,
  • 2 ст. рослинної олії

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Просіяти борошно
  2. Змішати усі сухі інгредієнти.
  3. Злегка підігріти воду
  4. Додати до неї яблучний сік, лимонний сік та олію.
  5. Помішуючи, з'єднати обидві маси
  6. Відразу починати пекти млинці
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати білкові млинці.
 

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Тэги:  рецепт, млинці, яблука, олія
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