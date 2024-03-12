12.03.2024 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо пісні млинці на яблучному соку і згадуємо, до чого тут Коми
Млинці – традиційна страва, яка чудово доповнює будь-яке застілля.
Як пише РЕДПОСТ
, хто створив цю страву вкрито мороком століть, але страва, схожа на цю смакоту, відома ще з V століття до н.е. Кисла тонка випічка, що нагадує тонкі млинці, була на столах знавців закваски стародавніх єгиптян. А до Київської Русі воно проникло приблизно в дев'ятому столітті нашої ери.
До речі, ні до якого зім'ятого млинця вираз "перший млинець комом" не відноситься. Мова йде про жертву, яку приносили наші предки духам – Комам. Звідси й прислів'я: Перший млинець Кóмам, млинець другий знайомим, третій млинець далекій рідні, а четвертий — мені.
Що стосується наведеного нами рецепту, найкраще для нього підходить свіжий сік без добавок.
Пісні млинці на яблучному соку
Продукти:
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100 мл яблучного соку,
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420 мл води,
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250 г борошна,
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10 г розпушувача,
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3 ст. цукру,
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1 ч. л. лимонного соку,
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2 ст. рослинної олії
Покроковий рецепт приготування:
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Просіяти борошно
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Змішати усі сухі інгредієнти.
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Злегка підігріти воду
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Додати до неї яблучний сік, лимонний сік та олію.
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Помішуючи, з'єднати обидві маси
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Відразу починати пекти млинці
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