12.03.2024 22:00 Дмитро Колонєй

Готуємо пісні млинці на яблучному соку і згадуємо, до чого тут Коми

Млинці – традиційна страва, яка чудово доповнює будь-яке застілля.

Як пише РЕДПОСТ , хто створив цю страву вкрито мороком століть, але страва, схожа на цю смакоту, відома ще з V століття до н.е. Кисла тонка випічка, що нагадує тонкі млинці, була на столах знавців закваски стародавніх єгиптян. А до Київської Русі воно проникло приблизно в дев'ятому столітті нашої ери.

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До речі, ні до якого зім'ятого млинця вираз "перший млинець комом" не відноситься. Мова йде про жертву, яку приносили наші предки духам – Комам. Звідси й прислів'я: Перший млинець Кóмам, млинець другий знайомим, третій млинець далекій рідні, а четвертий — мені.

Що стосується наведеного нами рецепту, найкраще для нього підходить свіжий сік без добавок.

Пісні млинці на яблучному соку

Продукти:

100 мл яблучного соку,

420 мл води,

250 г борошна,

10 г розпушувача,

3 ст. цукру,

1 ч. л. лимонного соку,

2 ст. рослинної олії

Покроковий рецепт приготування:

Просіяти борошно Змішати усі сухі інгредієнти. Злегка підігріти воду Додати до неї яблучний сік, лимонний сік та олію. Помішуючи, з'єднати обидві маси Відразу починати пекти млинці