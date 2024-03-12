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12.03.2024  21:09   Дмитро Колонєй

Шорт-треківці з Харкова стали чемпіонам та віце-чемпіонами міжнародних змагань

Ковзанярі привезли до Харкова масу престижних нагород.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, юні ковзанярі Харківської області здобули нагороди міжнародних змагань з шорт-треку, які ідбулися з 8 по 10 березня 2024 року в Польщі. Наші спортсмени вибороли 8 золотих та 7 срібних нагород.
 
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  • Катерина Моісеєва виборола золоті медалі на дистанціях 1000 м, 500 м та 777 м, а також за сумою усіх дистанцій. в наймасовішій категорії «Junior – D».
  • Кирило Коваленко виборов чотири золоті нагороди в цій категорії на дистанціях 1000 м, 500 м, 777 м та у сумі.
  • Макар Міхно став віце-чемпіоном у категорії «Junior – E» на дистанціях 500 м і 222 м, а також за сумою.
  • Ростислав Леонтенко фінішував другим  на дистанціях 1500 м, 500 м, 1000 м, а також посів друге місце за сумою дистанцій в категорії «Senior».
 
Варто зазначити, що лідери харківського та українського шорт-треку Данило Федоренко, Світлана Репецька та Мирослава Селюкова не брали участь в цих змаганнях, а вирушили на чемпіонат світу, який з 15 по 17 березня 2024 року відбудеться у Нідерландах.
 
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