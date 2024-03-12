12.03.2024 21:09 Дмитро Колонєй

Шорт-треківці з Харкова стали чемпіонам та віце-чемпіонами міжнародних змагань

Ковзанярі привезли до Харкова масу престижних нагород.

Як повідомляє РЕДПОСТ , юні ковзанярі Харківської області здобули нагороди міжнародних змагань з шорт-треку, які ідбулися з 8 по 10 березня 2024 року в Польщі. Наші спортсмени вибороли 8 золотих та 7 срібних нагород.

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Катерина Моісеєва виборола золоті медалі на дистанціях 1000 м, 500 м та 777 м, а також за сумою усіх дистанцій. в наймасовішій категорії «Junior – D».

Кирило Коваленко виборов чотири золоті нагороди в цій категорії на дистанціях 1000 м, 500 м, 777 м та у сумі.

Макар Міхно став віце-чемпіоном у категорії «Junior – E» на дистанціях 500 м і 222 м, а також за сумою.

Ростислав Леонтенко фінішував другим на дистанціях 1500 м, 500 м, 1000 м, а також посів друге місце за сумою дистанцій в категорії «Senior».

Варто зазначити, що лідери харківського та українського шорт-треку Данило Федоренко, Світлана Репецька та Мирослава Селюкова не брали участь в цих змаганнях, а вирушили на чемпіонат світу, який з 15 по 17 березня 2024 року відбудеться у Нідерландах.