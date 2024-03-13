13.03.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 13 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Якщо використовувати м'яке почуття гумору, сьогодні можна легко викликати симпатії оточуючих і заручитися їхньою підтримкою.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У всьому, що стосується грошей та почуттів, Овен буде господарем становища. Достатньо зберігати внутрішню рівновагу (а зірки якраз до цього й схиляють), і справи у Овна цього дня будуть дуже позитивними. Можна навіть поговорити з начальником про черговий додаток до зарплати – головне, щоб аргументи при цьому були переконливими і не надто емоційними.

Телець (21 квітня – 21 травня)

На думку Тельця може спасти зовсім неймовірна, фантастична ідея! І на перший, і на другий погляд ця ідея виглядатиме абсолютно неможливою, проте саме її Тельцю й захочеться втілити у життя. Все інше здаватиметься йому надто банальним, нудним та прісним. Найцікавіше, що саме ця фантастична ідея, на відміну від інших, має добрі шанси реалізуватися.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки здатні показати у своїх справах дуже непогані результати! Питання, які в інші дні могли б викликати нудьгу, вирішуватимуться з вогником. Навіть у занятті звичайною бухгалтерією Близнюки можуть випробувати щось на кшталт натхнення та творчого піднесення! Ось і використовуйте цей день для тих справ, на які раніше не вистачало ні терпіння, ні ентузіазму.

Рак (22 червня – 23 липня)

Девізом дня у Рака стане: «Швидше, вище, сильніше!». Весь день він відчуватиме бажання якщо і не позмагатися з кимось безпосередньо, то хоч у чомусь виявитися кращим за інших. І справа тут аж ніяк не в хизуванні. Для Рака все це матиме характер гри, в якій йому хочеться не похвалитися, а зробити щось краще. Що в цьому поганого? Єдине, за що Раку в жодному разі не можна братися - це за азартні ігри: затягне!

Лев (24 липня – 23 серпня)

У душі Лева прокинеться Отелло! Весь день поведінка коханої людини здаватиметься Леву підозрілим, а ознаки ймовірної невірності стануть мерехтити на кожному розі. Якщо не бажаєте, щоб ревнощі оселилися у вашій душі надовго, постарайтеся якось урізати свою підозрілість. Повірте, реальних приводів для ревнощів немає. Ну, чи майже ні.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Творчий потенціал Діви досягне максимуму! Цього дня їй не тільки виявляться під силу багато складних справ і питань, але головне, настрій ними займатиметься. Діва має шанс довести до розуму якісь зі своїх проектів, отримавши гідні результати за свою працю. Втім, про відпочинок теж не треба забувати, бо недовго й перегрітися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Перед Терезами рідко виникатиме дилема «хочу-не хочу». На першому місці стоятиме слово «треба». При цьому будь-які свої обов'язки Терезам захочеться виконати не просто добре, але бажано краще, ніж інші. Дуже непогано використовувати енергію цього дня, продемонструвавши всім (особливо начальству) свою працездатність та ентузіазм. Ось тільки не перестарайтеся, щоб вискочкою не уславитися.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Ніщо не зможе зіпсувати Скорпіону настрою більше, ніж нахабні вискочки із завищеною самооцінкою. Протягом дня на його шляху постійно траплятимуться всілякі особи, які намагатимуться відтіснити Скорпіона на другий план або якось затьмарити його гідності. Зірки попереджають, що можливість зіткнутися з такими вискочками дуже висока. Втім, не варто звертати на них уваги, тим більше що талантів у Скорпіона через них менше не стане.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю краще не ходити в гості до тих, у кого квартира багатша чи більше. Навіть найвихованіші та найправильніші зі Стрільців у цей день не зможуть уникнути уколів банальної, але дуже гострої заздрості! Взагалі ж зірки схилятимуть Стрільця до того, щоб прикупити для дому щось потрібне, гарне і головне – щоб ні в кого зі знайомих такого не було!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг ризикує стати жертвою власної непосидючості. Численні ідеї та плани будуть настільки розривати його мозок, що він здатний витратити всі свої фізичні та моральні сили у безплідних спробах реалізувати їх усі одночасно. За такого розкладу Козерогу корисно не гнатися за всіма зайцями відразу, а вибрати серед них одного – симпатичніше.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій ризикує піддатися спокусі порахувати гроші в чужих кишенях. Однак робити це категорично не рекомендується! В іншому випадку, весь день може піти навперейми. Особливо Водолію слід уникати фінансових та майнових суперечок, у тому числі судових. Емоцій буде багато, а толку, на жаль, ні. Краще переключити свою енергію на любовні ігри: тут є всі шанси досягти відмінних результатів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби можуть усвідомити, що ревнощі - почуття раптове, і ревнувати можна до всього, що хоч якось рухається. Розслабтеся, через день-другий від цього почуття не залишиться і сліду, а ось піддавшись своїй ревнощі, ви ризикуєте наламати чимало дров. Краще спрямуйте свою кипучу енергію на щось позитивне, ну, наприклад, прибирання зробіть або займіться шопінгом.