13.03.2024 07:30 Рита Парфенова

13 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

13 березня 1989 року було винайдено Всесвітнє павутиння (World Wide Web, WWW).





Винахідником Інтернету вважається англійський вчений Тім Бернерс-Лі. Він та його колеги, які працювали в Європейській раді з ядерних досліджень (CERN), передали начальнику свого відділу документ, під назвою «Інформаційний менеджмент: деякі пропозиції», в якому було закладено основні принципи WWW.



World Wide Web іноді іронічно називають Wild Wild Web (дикий, дикий Web) - за аналогією з Wild Wild West (дикий, дикий Захід).

Православні свята та народні прикмети

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської.

З цього дня весна все більше вступає у свої права, сонце сильніше гріє і топить сніг. У річці добре клює окунь, плотва і в'язь. Доброю прикметою вважається скупатися в чистій джерельній воді - тоді людина весь рік буде здоровою.



З Никифора починають прокидатися ведмеді. Наші предки вважали ведмедя людиною-перевертнем, одягненим або оброслим звіриною шкурою. За давніми переказами, коли з убитого ведмедя здирали шкуру, то часто під нею знаходили чоловіка. У цей день заборонено рубати дерева - можна накликати нещастя. Заведено доглядати за садом, садити молоді яблуні та абрикоси. Якщо саду немає, можна працювати з кімнатними рослинами.

За Юліанським календарем, 13 березня православна церква вшановує преподобного Василя сповідника, якого в народі називали Василь Капельник. 13 березня відзначається народне свято Василь Крапельник. Назва "Крапельник" пішла від весняної крапелі, коли всюди чути звуки падаючих крапель від снігу, що розтанув на дахах. Раніше вважали, що саме цей день ознаменується приходом справжньої весни.



У давнину дівчати співали веснянки та пекли пиріжки. Вважалося, що цього дня необхідно з’їсти натщесерце калач, це неодмінно принесе щастя.

У народі говорили, якщо з'явилася крапель, це означає, що зима плаче. В цей час починали запасатися сосновими пуп'янками, щоб потім застосувати їх у лікувальних цілях у вигляді настоянок. Крім того, селяни цього дня заносили до хати гілочку сосни. Наші пращури вважали, що хвоя приносить добробут і здоров’я, очищає повітря.

Що не можна робити 13 березня

Радять не будувати плани, оскільки очікування можуть бути марними.

Великі покупки краще перенести на інший день.

Не можна руйнувати ластівчине гніздо.

Не варто займатися посадкою рослин.

Сьогодні не можна бути негостинним.

Заборонено пити ту воду, в якій плануєте купатися – за повір'ями, можна підхопити хворобу.

Також варто відмовитися від стрижки 13 березня, інакше волосся буде рости рідким.

Не варто цього дня позичати гроші – будете повертати довше, ніж планували.

Також цього дня

1781 року англійський астроном Вільям Гершель за допомогою власноручно виготовленого телескопа відкрив сьому планету Сонячної системи – Уран. Щоправда, спочатку він прийняв її за комету. Коли з'ясувалося, що це невідома раніше планета, він отримав медаль Королівського товариства та посаду придворного астронома. Сам Гершель назвав планету на честь свого високого покровителя короля Георга III «Зіркою Георга», короткий час вона носила ім'я першовідкривача, доки німецький астроном Йоган Боде не придумав для неї назву Уран.



1844 – народився Віктор Суботін (пом. 1898), український лікар-гігієніст. Створив санітарну організацію Києва, авторка праць з фізіології, гігієни праці, комунальної гігієни, епідеміології тощо.



1885 – народився Ольгерд-Іполит Бочковський (пом. 1939), український соціолог, політолог та етнолог, один із провідних європейських фахівців з теорії нації та національних відносин першої половини ХХ століття.



1887 – Честер Грінвуд зі штату Мен запатентував навушники.



1894 – у паризькому нічному клубі вперше у світі пройшла вистава професійного стриптизу.



1910 – у Харкові народилася перша у світі жінка-дресирувальник левів Ірина Бугримова. За своє циркове життя Бугримова видресувала 80 левів. Перший – Цезар – став другом довгі роки. З мистецтвом знаменитої приборкувачки були знайомі глядачі всього світу. Її леви виконували неймовірні на той час номери: ходили канатом, разом з приборкувачкою гойдалася на гойдалках під куполом цирку. У Харкові ім'ям Бугримової названо площу перед новим цирком.



1911 – народився Рон (Лафайєт Рональд) Хаббард, американець, коло захоплень та діяльності якого було надзвичайно широким; відомий насамперед як письменник-фантаст та засновник діанетики та саєнтології.



1930 – американський астроном Клод Томбо відкрив дев'яту планету Сонячної системи, яка у травні того ж року отримала назву Плутон. За іншими даними планета була відкрита 18 березня.



1939 – народився Нейл Седака, американський співак та пісняр, автор популярної пісні One Way Ticket.



1941 – народився Григорій Штоня, український літературознавець, кінодраматург. Автор сценаріїв художніх фільмів «Страчені світанки», «Чорна рада» (2000; за твором Пантелеймона Куліша).



1942 – народився Скетмен Джон (Джон Пол Ларкін), американський джазовий музикант та поет. Він створив унікальний стиль музики, що поєднує в собі скет та хаус.



1947 - уряд Великобританії заборонив проведення спортивних заходів серед робочого тижня з метою підвищення продуктивності праці.



1961 – 79-річному Пабло Пікассо у його геніальне ребро вселився біс, і художник одружився з 37-річною моделлю Жаклін Рок.



1961 – у Києві сталася Куренівська трагедія – техногенна катастрофа, коли селевий потік із Бабиного Яру крізь прорвану дамбу затопив Куренівку та призвів до численних жертв. Епіцентром трагедії стали Кирилівська вулиця (на той час вул. Фрунзе) та трамвайне депо ім. Красина, яка була знищена разом із більшістю працівників (загинуло майже 50 осіб).



1960 – народився Юрій Андрухович, український письменник, перекладач. Відомий як співзасновник літературного гурту «Бу-ба-бу» («Бурлеск-Балаган-Буффонада») та популяризатор сучасної української літератури в Європі.



1974 – у Парижі відкривається аеропорт імені Шарля де Голля.

1979 – набуває чинності Європейська валютна система. 1 січня 1999 року ЕКЮ (Європейська валютна одиниця) було замінено на євро за курсом 1:1.



1983 – ірландський гурт U2 вперше очолює англійський хіт-парад зі своїм альбомом War.



1989 – року було винайдено Всесвітнє павутиння (World Wide Web, WWW). Винахідником Інтернету вважається англійський вчений Тім Бернерс-Лі. Він та його колеги, які працювали в Європейській раді з ядерних досліджень (CERN), передали начальнику свого відділу документ, під назвою «Інформаційний менеджмент: деякі пропозиції», в якому було закладено основні принципи WWW.



1995 – датський кінорежисер, володар багатьох престижних призів, Ларс фон Трієр та його однодумець Томас Вінтерберг склали сенсаційний маніфест «Обітниця цнотливості».



1997 – Україна та НАСА підписали договір про політ у космос українського космонавта. Ним став Леонід Каденюк.



2004 – Лучано Паваротті попрощався із глядачами. Він востаннє вийшов на сцену «Metropolitan Opera» у ролі Маріо Каварадоссі в опері Пуччіні «Туга». Перед виставою він офіційно оголосив, що залишає оперну сцену. У «Metropolitan» був аншлаг – незважаючи на те, що часом голос Паваротті звучав слабше, ніж зазвичай, зал проводив його 11-хвилинною овацією.



2013 – обрано 266-го Папу Римського Франциска I.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Григорій, Михайло, Микола, Олександр, Христина.

за Юліанським календарем: Арсеній, Василь, Кіра, Марина, Микола, Нестор, Симон.