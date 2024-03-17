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17.03.2024  21:35   Дмитро Колонєй

Готуємо низькокалорійні ліниві вареники

Дуже простий та швидкий рецепт, у який за бажанням можна вкласти по шматочку фрукта або ягоди.

 
Як пише РЕДПОСТ, чудовий варіант рецепту для розвантажувального столу після ситних масляних днів.
 

Низькокалорійні ліниві вареники

 

Продукти:

 
  • 400 г знежиреного сиру,
  • 40 г рисового борошна,
  • 2 г ваніліну,
  • 1 щіпка солі,
  • підсолоджувач
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Збити всі інгредієнти у блендері до однорідності.
  2. Сформувати ліниві вареники будь-яким зручним способом
  3. Відварити приблизно 5 хвилин після кипіння.
 
 
 
Тэги:  рецепт, вареники, лінивки, сир, борошно
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