Прогноз погоди у Харкові на 18 березня

У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без суттєвих опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
18 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер південний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 1–3° тепла, вдень 9–11° тепла.
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Сьогодні як у вас, так і в оточуючих можуть спостерігатися швидкі перепади настрою та переходи від стану сонливості до швидкої активізації. Це означає, що протягом дня можуть статися різні несподіванки та сюрпризи.
У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без суттєвих опадів.
З 2014 року 18 березня в Україні відзначається День працівника податкової та митної справи.
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