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18.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 березня

У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без суттєвих опадів.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер південний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 1–3° тепла, вдень 9–11° тепла.

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Народні прикмети

  • Птахи літають високо — найближчими днями буде сонячно і тепло.
  • Туманний ранок віщує ясний день.
  • Сонячна погода обіцяє спекотне літо.
  • З цього дня починалась гаряча городня пора. Якщо вдарив грім, то пора садити молоді дерева в саду.
  • Качки плавають в озерах – до теплої весни.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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