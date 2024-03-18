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18.03.2024  08:29   Рита Парфенова

Внаслідок ворожих атак на Харківщині поранено трьох цивільних: ситуація на ранок 18 березня

Протягом доби ворог вдавався до ракетних, артилерійських та авіаційних ударів по населених пунктах області.


Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ С-300 о 09:05 17 березня в Бугаївці пошкоджено будинок тимчасового пункту розташування ШМД, колишню будівлю сільської ради, двоє працівників медичного закладу отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Також зазнали пошкоджень приватні будинки, карета швидкої допомоги та цивільні автомобілі.

У Ківшарівці о 09:30 ворог наніс удари з РСЗВ «Ураган» та САУ «Піон», в результаті чого пошкоджено ліцей та п’ять багатоквартирних будинків.

О 09:15 у Золочеві війська РФ завдали удару КАБ-250 по околицях селища, що призвело до пошкодження приватного будинку.

У Куп'янську о 14:39 через удар дроном-камікадзе пошкоджено будівлі приватного підприємства.

О 15:25 внаслідок авіаударів керованими авіабомбами в Вовчанську зруйновано житловий будинок, пошкоджено щонайменше шість приватних домівок, сталося дві пожежі, а 72-річний цивільний чоловік отримав поранення.

О 23:20 у Білому Колодязі рашисти обстріляли приватне підприємство, масштаб збитків від атаки встановлюється.

Протягом доби слідчі, криміналісти та вибухотехніки фіксували факти пошкодження будинків та інших споруд через обстріли та пожежі, розпочали кримінальні провадження, пов’язані із збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 18 березня 2024 року.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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