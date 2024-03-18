    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У прикордонному селі Харківщини ракетою знищена пожежна частина (фото)
18.03.2024  08:57   Рита Парфенова

У прикордонному селі Харківщини ракетою знищена пожежна частина (фото)

Харківщина стала свідком цинічного ракетного удару по пожежній частині, в результаті чого постраждав один з рятувальників.

ракетний удар пожежна частина

Як повідомляє РЕДПОСТ, уночі ворог здійснив ракетні удари по прикордонному населеному пункту Харківської області, що призвело до серйозних наслідків. Будівля пожежної частини отримала значні пошкодження, включаючи вибиті вікна, двері, ворота, а також ушкодження даху і фасаду. Крім того, було пошкоджено 4 пожежно-рятувальних автомобілі.

ракетний удар пожежна частина

На момент удару в пожежному депо знаходилися 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Травмування отримав водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу, і йому була надана медична допомога на місці події.

ракетний удар пожежна частина

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 17 березня 2024 року ворог ракетним ударом зруйнував одноповерхову будівлі тичасового пункту швидкої допомоги села Бугаївка Чугуївського району Харківської області.

 
ракетний удар пожежна частина
 
ракетний удар пожежна частина
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.03 Надзвичайні події Наслідки удару «Іскандером» по Золочеву на Харківщині показали в прокуратурі (фото) 15.03 Надзвичайні події Ворог поцілив ракетою у лікарню у передмісті Харкова 14.03 ЖКГ У Харкові усувають наслідки ранкової атаки (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 