У прикордонному селі Харківщини ракетою знищена пожежна частина (фото)

Харківщина стала свідком цинічного ракетного удару по пожежній частині, в результаті чого постраждав один з рятувальників.
Як повідомляє РЕДПОСТ, уночі ворог здійснив ракетні удари по прикордонному населеному пункту Харківської області, що призвело до серйозних наслідків. Будівля пожежної частини отримала значні пошкодження, включаючи вибиті вікна, двері, ворота, а також ушкодження даху і фасаду. Крім того, було пошкоджено 4 пожежно-рятувальних автомобілі.
На момент удару в пожежному депо знаходилися 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Травмування отримав водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу, і йому була надана медична допомога на місці події.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 17 березня 2024 року ворог ракетним ударом зруйнував одноповерхову будівлі тичасового пункту швидкої допомоги села Бугаївка Чугуївського району Харківської області.
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