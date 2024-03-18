18.03.2024 09:25 Рита Парфенова

Вранці окупанти поранили чоловіка на Харківщині

Ворожі обстріли населенних пунктів Куп'янського района призвели до поранення цивільного чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

18 березня о 07:10, в селі Новоосинове Куп'янського району стався ворожий обстріл, в результаті якого постраждав 62-річний чоловік, йому надається медична допомога.

Протягом доби на Харківщині сталися артилерійські та мінометні удари військовими рф у близько 15 населених пунктах, таких як Козача Лопань, Гатище, Берестове, Синьківка та інші. Крім того, авіаудари були спрямовані на населені пункти Вовчанськ, Гоптівка та Басове.

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