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18.03.2024  09:25   Рита Парфенова

Вранці окупанти поранили чоловіка на Харківщині

Ворожі обстріли населенних пунктів Куп'янського района призвели до поранення цивільного чоловіка.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
18 березня о 07:10, в селі Новоосинове Куп'янського району стався ворожий обстріл, в результаті якого постраждав 62-річний чоловік, йому надається медична допомога.
 
Протягом доби на Харківщині сталися артилерійські та мінометні удари військовими рф у близько 15 населених пунктах, таких як Козача Лопань, Гатище, Берестове, Синьківка та інші. Крім того, авіаудари були спрямовані на населені пункти Вовчанськ, Гоптівка та Басове.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворог вдавався до ракетних, артилерійських та авіаційних ударів по населених пунктах області.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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