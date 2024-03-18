Про ситуацію з грипом та ГРВІ у Харкові повідомили фахівці

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема минулого тижня було зафіксовано 10 випадків грипу та 36 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Показник захворюваності склав 77,6 на 100 тис. населення, що на 81% нижче за епідемічний поріг і свідчить про низький рівень інтенсивності епідемічного процесу.

Протягом тижня було госпіталізовано 96 осіб, з них троє - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих дітей до 17 років - 39%.

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