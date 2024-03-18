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18.03.2024  14:15   Рита Парфенова

Про ситуацію з грипом та ГРВІ у Харкові повідомили фахівці

У Харкові протягом періоду з 11 по 17 березня зареєстровано захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у 1097 осіб, з яких 51% становлять діти.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України.
 
Зокрема минулого тижня було зафіксовано 10 випадків грипу та 36 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Показник захворюваності склав 77,6 на 100 тис. населення, що на 81% нижче за епідемічний поріг і свідчить про низький рівень інтенсивності епідемічного процесу.

Протягом тижня було госпіталізовано 96 осіб, з них троє - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих дітей до 17 років - 39%.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що зараз на території України циркулює 29 субваріантів штаму «Омікрон».
Тэги:  грип, медицина, харків
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