13.03.2024 14:45 Віталій Хінєвіч

На території України циркулюють 29 субваріантів COVID-19, підтипів штаму «Омікрону» - МОЗ

Під час епідсезону 2023 – 2024 років в Україні триває секвенування штамів COVID-19 на мутації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Зараз на території країни циркулює 29 субваріантів штаму «Омікрон». Від початку 2022 року саме цей штам фактично витіснив інші COVID-штами, зокрема «Дельту» та «Альфу», поширені під час попереднього епідсезону. Виокремити субваріанти вдалося завдяки секвенуванню у Національній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Це спеціальне лабораторне дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у його геномі.

За перебігом захворювання штам «Омікрон» переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших за 60 років. Людям з групи ризику рекомендована вакцинація. Вона безоплатна, зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пункті щеплення на базі лікарні.

«Світова тенденція щодо COVID-19 полягає у тому, що вірус остаточно переходить до категорії сезонних захворювань, як грип. Щороку люди будуть стикатися з коронавірусом, який продовжить мутувати. Наразі відомий і досліджений характер мутацій COVID-19 не вказує на те, що вірус став агресивнішим для організму. Все частіше COVID-19 протікає як гостра респіраторно-вірусна інфекція та ухиляється від імунної відповіді — тобто швидше вражає ослаблений імунітет, тому захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.

Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання, особливо старшим за 60 років та з хронічними захворюваннями, необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем і зробити щеплення», — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіли майже 1,3 тисяч осіб.