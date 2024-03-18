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18.03.2024  14:49   Рита Парфенова

Понад 60 аварій на водоводах ліквідували за тиждень комунальники Харкова

Протягом минулого тижня бригади аварійно-відновлювальних робіт КП "Харківводоканал" успішно впоралися з 63 аварійними ситуаціями на водоводах у місті.

https://vodokanal.kharkov.ua/news/13919
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Крім того, фахівці підприємства провели огляд і упорядкування 82 колодязів, здійснили заміну запірно-регулюючої арматури та відремонтовано 13 водорозбірних колонок.

Особливі заходи були проведені в День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Наприклад, у Новобаварському районі були завершені комплексні роботи на водопровідній магістралі на вулиці Дмитрівській.

Важливою є співпраця з мешканцями міста щодо виявлення витоків води. Чим докладніше надається інформація про місце витоку, точну адресу та контактний номер телефону заявника, тим швидше можуть бути проведені необхідні ремонтні роботи. Для цього доступний телефонний номер гарячої лінії: 15-33.

Адміністрація КП "Харківводоканал" зазначає, що завдяки своєчасним розрахункам за послуги населення, вони забезпечують стабільну подачу води навіть у складні періоди. Усі зібрані кошти використовуються виключно на виробничі потреби, що є важливим фактором підтримки якісної роботи водоканалу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Харківського та Золочівського РЕМ відновили електропостачання більшості споживачів Золочівської громади, які залишилися без світла через ворожі обстріли у п'ятницю та суботу.

 

Тэги:  вода, харків
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