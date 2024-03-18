Понад 60 аварій на водоводах ліквідували за тиждень комунальники Харкова

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Крім того, фахівці підприємства провели огляд і упорядкування 82 колодязів, здійснили заміну запірно-регулюючої арматури та відремонтовано 13 водорозбірних колонок.

Особливі заходи були проведені в День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Наприклад, у Новобаварському районі були завершені комплексні роботи на водопровідній магістралі на вулиці Дмитрівській.

Важливою є співпраця з мешканцями міста щодо виявлення витоків води. Чим докладніше надається інформація про місце витоку, точну адресу та контактний номер телефону заявника, тим швидше можуть бути проведені необхідні ремонтні роботи. Для цього доступний телефонний номер гарячої лінії: 15-33.

Адміністрація КП "Харківводоканал" зазначає, що завдяки своєчасним розрахункам за послуги населення, вони забезпечують стабільну подачу води навіть у складні періоди. Усі зібрані кошти використовуються виключно на виробничі потреби, що є важливим фактором підтримки якісної роботи водоканалу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram