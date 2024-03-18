    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Тіло харківського ухилянта виловили з річки прикордонники (відео)
18.03.2024  15:23   

Тіло харківського ухилянта виловили з річки прикордонники (відео)

Тіло 33-річного громадянина Харкова було виявлене у річці Тиса прикордонниками відділу «Тячів» Мукачівського загону за інформацією від румунських колег.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.
 
Інформацію про знахідку тіла людини у річці Тиса вчора отримали прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону від своїх колег з Румунії.

Загиблий – громадянин України, 33-річний мешканець Харкова.

Це вже 22 випадок смерті при спробі переходу річки, яка є кордоном з Румунією, з початку повномасштабного вторгнення РФ на Україну.

Попри те, що рівень води у Тисі знизився, перепливати її небезпечно. Острі камені, кореневища та уламки дерев, швидка та холодна течія можуть принести шкоду життю та здоров'ю.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ розповідав, що харків'янина, який не прийшов до ТЦК, відправили за ґрати.

 

Тэги:  ухилянт, прикордонники, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.03 Надзвичайні події Ухилянт намагався "магічно" зникнути з України 06.03 Надзвичайні події Харків'янина, який не прийшов до ТЦК, відправили за ґрати 29.02 Надзвичайні події 20-річний харків'янин тікав за кордон на надувному матраці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 