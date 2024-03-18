Тіло харківського ухилянта виловили з річки прикордонники (відео)

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.

Інформацію про знахідку тіла людини у річці Тиса вчора отримали прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону від своїх колег з Румунії.

Загиблий – громадянин України, 33-річний мешканець Харкова.

Це вже 22 випадок смерті при спробі переходу річки, яка є кордоном з Румунією, з початку повномасштабного вторгнення РФ на Україну.

Попри те, що рівень води у Тисі знизився, перепливати її небезпечно. Острі камені, кореневища та уламки дерев, швидка та холодна течія можуть принести шкоду життю та здоров'ю.

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Раніше РЕДПОСТ розповідав, що харків'янина, який не прийшов до ТЦК, відправили за ґрати.