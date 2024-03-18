18.03.2024 16:09 Дмитро Колонєй
Харків'янам нагадали, як убезпечити себе від кібершахраїв
Фахівці надали харків'янам низку порад.
Харків'янам нагадали, як убезпечити себе від кібершахраїв
Як повідомляє РЕДПОСТ
, фахівці за кібербезпеки нагадали,
важливі моменти, яких слід додержуватися під час користування електроною поштою. Для того, щоб убезпечити себе від шахраїв та інтернет-злодіїв, необхідно дотримуватись наступних правил:
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Створюйте надійний пароль. Використовуйте унікальний та складний пароль для вашої поштової скриньки, який складається з комбінації великих та малих літер, цифр і символів.
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Не діліться паролем. Ніколи не розголошуйте свій пароль, навіть якщо вас про це просять у листі або повідомленні.
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Будьте уважними при відкритті вкладень. З обережністю відносьтесь до вкладень у листах, особливо від невідомих або підозрілих відправників. Шахраї можуть користуватись методом так званого «фішингу».
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Уникайте підозрілих посилань. Не клікайте на посилання в листах від невідомих або ненадійних джерел, оскільки вони можуть бути фішинговими атаками.
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Використовуйте двофакторну аутентифікацію. Увімкніть двофакторну аутентифікацію для додаткового рівня безпеки вашої поштової скриньки.
Дотримання основних засад безпеки при користуванні електронною поштовою скринькою - запорука захисту електронної пошти від потенційних загроз
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