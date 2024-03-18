    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харків'янам нагадали, як убезпечити себе від кібершахраїв
18.03.2024  16:09   Дмитро Колонєй

Харків'янам нагадали, як убезпечити себе від кібершахраїв

Фахівці надали харків'янам низку порад.


Харків'янам нагадали, як убезпечити себе від кібершахраїв
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці за кібербезпеки нагадали, важливі моменти, яких слід додержуватися під час користування електроною поштою. Для того, щоб убезпечити себе від шахраїв та інтернет-злодіїв, необхідно дотримуватись наступних правил:
 
  • Створюйте надійний пароль. Використовуйте унікальний та складний пароль для вашої поштової скриньки, який складається з комбінації великих та малих літер, цифр і символів.
  • Не діліться паролем. Ніколи не розголошуйте свій пароль, навіть якщо вас про це просять у листі або повідомленні.
  • Будьте уважними при відкритті вкладень. З обережністю відносьтесь до вкладень у листах, особливо від невідомих або підозрілих відправників. Шахраї можуть користуватись методом так званого «фішингу».
  • Уникайте підозрілих посилань. Не клікайте на посилання в листах від невідомих або ненадійних джерел, оскільки вони можуть бути фішинговими атаками.
  • Використовуйте двофакторну аутентифікацію. Увімкніть двофакторну аутентифікацію для додаткового рівня безпеки вашої поштової скриньки.
 
Дотримання основних засад безпеки при користуванні електронною поштовою скринькою - запорука захисту електронної пошти від потенційних загроз
Тэги:  поради, шахрайство, харків, афера
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.03 ЖКГ Як мешканцям Харкова не платити за газ, якщо вони поїхали з міста 18.02 Армія Розвідник ГУР дав пораду росіянам у Криму 04.02 Надзвичайні події Харківські рятувальники нагадали про смертельну небезпеку взимку та як її запобігти
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 