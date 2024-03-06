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06.03.2024  10:34   Рита Парфенова

Харків'янина, який не прийшов до ТЦК, відправили за ґрати

Ухилянт з Харкова отримає три роки ув'язнення.

вирок суду

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, у червні 2023 року 45-річний чоловік отримав повістку для з'явлення до Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Харкова.

Згідно з ч. 3 ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни під час мобілізації мають з'явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у встановлені строки.

Однак харків'янин без поважних причин, не маючи законних підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, будучи придатним до військової служби згідно довідки військово-лікарської комісії, не з'явився до Київського районного ТЦК та СП. Він також подав письмову заяву про відмову від призову на військову службу у зв'язку із мобілізацією.

Під час судового розгляду обвинувачений зізнався у своїй вині.

Київський районний суд м. Харкова визнав чоловіка винним у ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (згідно зі ст. 336 КК України) та встановив покарання у вигляді позбавлення волі на термін трьох років.

Зараз триває строк на подання апеляції.

Тэги:  ухилянт, харків
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