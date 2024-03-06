У Харкові знайшли воду в газопроводі

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

У роботу системи газопостачання втрутився мешканець Київського району. Це призвело до потрапляння води до внутрішніх газових мереж, а також тимчасового припинення газопостачання у деяких квартирах під'їзду.

Фахівці Харківської міської філії "Газмережі" оперативно виїхали на місце події, видалили воду з газових мереж будинку, перевірили їх на герметичність і технічний стан. Також були зняті пошкоджені водою вузли обліку газу для перевірки їхньої працездатності. Усі витрати, пов'язані з ліквідацією аварійної ситуації та відновленням газопостачання, будуть покладені на власника квартири, що спричинив цей інцидент.

Служба газу наголошує: категорично заборонено самостійно проводити будь-які роботи з газовим обладнанням, оскільки це може призвести до аварійної ситуації та загрозити безпеці не лише вас, а й вашої родини та сусідів. Звертайтеся до найближчого Центру обслуговування клієнтів для замовлення послуг майстра Харківської міської філії "Газмережі".

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