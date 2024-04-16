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16.04.2024  17:30   Дмитро Колонєй

Нові графіки відключень електрики в Харкові та області

Оновлені графіки погодинних відключень у Харкові та області з 17 по 20 квітня 2024 року.


Нові графіки відключень електрики в Харкові та області
Як повідомляє РЕДПОСТ, сталі відомі оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 17 по 20 квітня
 
Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів.
 
У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.
Оновлені графіки відключень електрики в Харкові та області
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов розповів, як місто справляється із ситуацією, яка виникає після ворожих обстрілів.
 
Тэги:  світло, графіки, харків
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