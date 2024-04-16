16.04.2024 17:30 Дмитро Колонєй

Нові графіки відключень електрики в Харкові та області

Оновлені графіки погодинних відключень у Харкові та області з 17 по 20 квітня 2024 року.



Нові графіки відключень електрики в Харкові та області



Як повідомляє РЕДПОСТ , сталі відомі оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 17 по 20 квітня

Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів.

У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.