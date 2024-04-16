    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині за матеріалами СБУ засуджено жінку, яка працювала окупаційній адміністарції
16.04.2024  17:00   

На Харківщині за матеріалами СБУ засуджено жінку, яка працювала окупаційній адміністарції

Жінку на Хароківщині засуджено до реального терміну ув’язнення.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, жінка, під час захоплення Ізюму перейшла на бік ворога:
 
  • счолила місцеву окупаційну «Роспошту».
  • приступила до формування нового «штату» псевдоустанови, до якого залучала своїх однодумців.
  • провела так звані установчі збори, під час яких закликала своїх підлеглих підтримати агресора у війні проти України і забезпечити безперебійний поштовий зв’язок з РФ.
  • обіцяла людям російські «зарплати» та лояльне ставлення з боку окупантів.
  • організувала «конфіскацію» всього майна місцевого відділення Укрпошти та його передачу «на баланс» окупаційної адміністрації країни-агресора.
  • за її вказівкою здійснювали примусову роздачу місцевим жителям пропагандистських видань РФ, зокрема російської газети «Червона зірка».
 
Після звільнення Ізюма колаборантка намагалась переховуватись на території району, змінюючи адреси проживання.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Однак, співробітники Служби безпеки все одно розшукали її та затримали у лютому 2023 року.
 
За матеріалами СБУ суд визнав її винною за чч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив 11 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування терміном на 15 років.
 
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки затримала ще одну колаборантку, яка співпрацювала з РФ у період окупації частини Харківщини.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.04 Надзвичайні події Мешканець Харківщини робив кар'єру в окупаційній поліції, а потім втік 12.04 Надзвичайні події На Харківщині гастролер з Донбасу допомогав окупантам, а потім втік 12.04 Надзвичайні події Жінка, яка працювала на загарбників, переховувалася у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 