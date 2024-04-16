16.04.2024 17:00
На Харківщині за матеріалами СБУ засуджено жінку, яка працювала окупаційній адміністарції
Жінку на Хароківщині засуджено до реального терміну ув’язнення.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, жінка, під час захоплення Ізюму перейшла на бік ворога:
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счолила місцеву окупаційну «Роспошту».
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приступила до формування нового «штату» псевдоустанови, до якого залучала своїх однодумців.
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провела так звані установчі збори, під час яких закликала своїх підлеглих підтримати агресора у війні проти України і забезпечити безперебійний поштовий зв’язок з РФ.
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обіцяла людям російські «зарплати» та лояльне ставлення з боку окупантів.
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організувала «конфіскацію» всього майна місцевого відділення Укрпошти та його передачу «на баланс» окупаційної адміністрації країни-агресора.
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за її вказівкою здійснювали примусову роздачу місцевим жителям пропагандистських видань РФ, зокрема російської газети «Червона зірка».
Після звільнення Ізюма колаборантка намагалась переховуватись на території району, змінюючи адреси проживання.
Однак, співробітники Служби безпеки все одно розшукали її та затримали у лютому 2023 року.
За матеріалами СБУ суд визнав її винною за чч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив 11 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування терміном на 15 років.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що Служба безпеки затримала
ще одну колаборантку, яка співпрацювала з РФ у період окупації частини Харківщини.
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