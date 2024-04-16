16.04.2024 17:00

На Харківщині за матеріалами СБУ засуджено жінку, яка працювала окупаційній адміністарції

Жінку на Хароківщині засуджено до реального терміну ув’язнення.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, жінка, під час захоплення Ізюму перейшла на бік ворога:

счолила місцеву окупаційну «Роспошту».

приступила до формування нового «штату» псевдоустанови, до якого залучала своїх однодумців.

провела так звані установчі збори, під час яких закликала своїх підлеглих підтримати агресора у війні проти України і забезпечити безперебійний поштовий зв’язок з РФ.

обіцяла людям російські «зарплати» та лояльне ставлення з боку окупантів.

організувала «конфіскацію» всього майна місцевого відділення Укрпошти та його передачу «на баланс» окупаційної адміністрації країни-агресора.

за її вказівкою здійснювали примусову роздачу місцевим жителям пропагандистських видань РФ, зокрема російської газети «Червона зірка».

Після звільнення Ізюма колаборантка намагалась переховуватись на території району, змінюючи адреси проживання.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Однак, співробітники Служби безпеки все одно розшукали її та затримали у лютому 2023 року.

За матеріалами СБУ суд визнав її винною за чч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив 11 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування терміном на 15 років.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки затримала ще одну колаборантку, яка співпрацювала з РФ у період окупації частини Харківщини.