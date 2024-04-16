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16.04.2024  16:19   Дмитро Колонєй

Харківські брати-плавці вибороли вищі нагороди міжнародних змагань

Переможні запливи харківських спортсменів відбулися у Литві.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, учні Харківського ліцею №10 (Основ'янський район) Тимофій і Артем Разінькови успішно виступили на змаганнях з плавання серед юніорів, які пройшли в місті Алітус (Литва).
 
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Тимофій Разіньков виборов два «золота» та дві «бронзи»,
Артем посів два других і третє місце.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що спортсменки з Харківщини здобули 10 нагород на чемпіонаті України з синхронного плавання.
 

 

Тэги:  спорт, перемога, харків, плавання
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