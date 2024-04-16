16.04.2024 13:25 Віталій Хінєвіч

"Ми дуже серйозно готувалися", - Ігор Терехов - про обстріли окупантів по енергетиці

Харківський міський голова в інтерв'ю «ТСН» розповів, як місто справляється із ситуацією, яка виникає після ворожих обстрілів, передає РЕДПОСТ .

Фото: скріншот із відео

Ігор Терехов повідомив , що 22 березня внаслідок обстрілу енергетичної інфраструктури у місті був блекаут.

«Ситуація серйозна. Був повний блекаут 22 березня. Це сталося тоді, коли росіянами були зруйновані всі трансформаторні підстанції, коли були зруйновані ТЕЦ. Місто було знеструмлене», - сказав мер Харкова.

Також, за його словами, місто було змушене частково перейти на генератори.

«Ми частково перейшли на генератори. Ми дуже серйозно готувалися до опалювального сезону. У нас було 40 тисяч абонентів на автономному забезпеченні, і ми миттєво перейшли генератори», - зазначив Ігор Терехов.

Мер додав, що і раніше місто опинялося у складних ситуаціях через російську агресію.

«У нас, на жаль, був досвід. Ми опинялися за таких умов і минулого року. Ми змогли створити автономні котельні, а також було створено план певних дій. І ввечері, ми почали давати напругу», - сказав Ігор Терехов.

Однак у цей же час він зазначив, що місту все ж таки не вистачає напруги, ситуація залишається серйозною. У зв'язку з чим, було запроваджено графіки відключення світла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram