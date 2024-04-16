    
Главная Новини Харкова ЖКГ "Ми дуже серйозно готувалися", - Ігор Терехов - про обстріли окупантів по енергетиці
16.04.2024  13:25   Віталій Хінєвіч

"Ми дуже серйозно готувалися", - Ігор Терехов - про обстріли окупантів по енергетиці

Харківський міський голова в інтерв'ю «ТСН» розповів, як місто справляється із ситуацією, яка виникає після ворожих обстрілів, передає РЕДПОСТ .

Фото: скріншот із відео
 
Ігор Терехов повідомив, що 22 березня внаслідок обстрілу енергетичної інфраструктури у місті був блекаут.
 
«Ситуація серйозна. Був повний блекаут 22 березня. Це сталося тоді, коли росіянами були зруйновані всі трансформаторні підстанції, коли були зруйновані ТЕЦ. Місто було знеструмлене», - сказав мер Харкова.
 
Також, за його словами, місто було змушене частково перейти на генератори.
 
«Ми частково перейшли на генератори. Ми дуже серйозно готувалися до опалювального сезону. У нас було 40 тисяч абонентів на автономному забезпеченні, і ми миттєво перейшли генератори», - зазначив Ігор Терехов.
 
Мер додав, що і раніше місто опинялося у складних ситуаціях через російську агресію.
 
«У нас, на жаль, був досвід. Ми опинялися за таких умов і минулого року. Ми змогли створити автономні котельні, а також було створено план певних дій. І ввечері, ми почали давати напругу», - сказав Ігор Терехов.
 
Однак у цей же час він зазначив, що місту все ж таки не вистачає напруги, ситуація залишається серйозною. У зв'язку з чим, було запроваджено графіки відключення світла.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, про нові графіки відключень електрики в Харкові та області.
 
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.04 ЖКГ Руйнування колосальні: Ігор Терехов розповів, які райони Харкова підлягають відновленню після обстрілів 16.04 ЖКГ У Харківській області діють обмеження споживання світла для близько 200 тисяч споживачів 16.04 ЖКГ У Харкові частина районів тимчасово буде без водопостачання
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 