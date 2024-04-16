Жителів Харківської області попередили про погіршення погодних умов

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Гороскоп на 16 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День ідеально підходить для самостійних проектів та ситуацій, коли потрібно діяти рішуче та чітко, не втрачаючи часу на зайві церемонії.

Прогноз погоди у Харкові на 16 квітня У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці очікується дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.