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16.04.2024  13:40   Віталій Хінєвіч

Жителів Харківської області попередили про погіршення погодних умов

Синоптики прогнозують на території Харкова та області грози.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
У другій половині дня 16 квітня та у першій половині ночі 17 квітня по області та місту очікуються грози.  
 
У зв'язку з чим діє I рівень небезпечності -  жовтий.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зафіксовано температурний рекорд.
 
Тэги:  погода, харків
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