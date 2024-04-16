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16.04.2024  14:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіла майже тисяча осіб

У місті на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 8 по 14 квітня захворіла 951 особа, з них 51% - діти.

 
За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, минулого тижня було зареєстровано 30 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 та два випадки захворювання на грип (обидва - у дітей), передає РЕДПОСТ.
 
Показник захворюваності становить 67,2 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 84% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
 
За тиждень госпіталізовано 40 осіб, з них одну - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 45% - діти до 17 років.
 
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Тэги:  харків, медицина
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