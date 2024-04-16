У Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіла майже тисяча осіб

У місті на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 8 по 14 квітня захворіла 951 особа, з них 51% - діти.
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День ідеально підходить для самостійних проектів та ситуацій, коли потрібно діяти рішуче та чітко, не втрачаючи часу на зайві церемонії.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці очікується дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.
Сьогодні відзначається свято, назва якого спочатку викликає асоціацію на тему вокальних здібностей людини.
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