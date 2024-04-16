16.04.2024 14:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловіка підозрюють у скоєнні домашнього насильства

60-річний чоловік ображав свою матір та погрожував фізичною розправою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Пенсіонерку ображав син, сварився, постійно вимагав гроші на випивку та погрожував фізичною розправою.

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області склали щодо кривдника три протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські винесли йому два термінових заборонних приписи з забороною контактувати з пенсіонеркою та перебувати за її місцем мешкання. Проте чоловік продовжив вчиняти домашнє насильство.

Слідчим Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області було відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

15 квітня чоловіку повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає максимальне покарання строком до 2 років позбавлення волі.

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