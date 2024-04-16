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16.04.2024  15:15   Дмитро Колонєй

На яких ділянках у Харкові наразі не курсує електротранспорт

У Харкові через часткове знеструмлення не працює частина маршрутів наземного транспорту.


На яких ділянках у Харкові наразі не курсує електротранспорт
Як повідомляє РЕДПОСТ, без напруги тимчасово знаходяться наступні ділянки контактної мережі:
 
  • тролейбусів: пр. Байрона, пр. Героїв Харкова, від бул. Богдана Хмельницького до майдану Захисників України, пр. Ювілейний, вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Петра Григоренка, вул. Харківських Дивізій, пр. Олександрівський, пр. Гагаріна;
  • трамваїв: вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, вул. Морозова, пр. Байрона, вул. Віринська, Салтівське шосе.
 
Крім того, на вимогу оператора системи розподілу електроенергії інтервали руху в метрополітені складають 20 хвилин.
 
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Також через нестачу електроенергії деяким абонентам воду подають зі зниженим тиском. Також у місті частково не працюють світлофори.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові продовжують відновлювати рух електротранспорту.
 
Тэги:  транспорт, харків
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