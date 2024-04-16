16.04.2024 15:15 Дмитро Колонєй

На яких ділянках у Харкові наразі не курсує електротранспорт

У Харкові через часткове знеструмлення не працює частина маршрутів наземного транспорту.



На яких ділянках у Харкові наразі не курсує електротранспорт



тролейбусів: пр. Байрона, пр. Героїв Харкова, від бул. Богдана Хмельницького до майдану Захисників України, пр. Ювілейний, вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Петра Григоренка, вул. Харківських Дивізій, пр. Олександрівський, пр. Гагаріна;

трамваїв: вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, вул. Морозова, пр. Байрона, вул. Віринська, Салтівське шосе.

Крім того, на вимогу оператора системи розподілу електроенергії інтервали руху в метрополітені складають 20 хвилин.

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Також через нестачу електроенергії деяким абонентам воду подають зі зниженим тиском. Також у місті частково не працюють світлофори.