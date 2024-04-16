16.04.2024 12:40 Віталій Хінєвіч

Видаючи себе за спеціаліста газової служби ошукав громадян: на Харківщині затримали зловмисника

На початку лютого до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканки селища Кочеток.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Жінка розповіла про візит незнайомого чоловіка, який назвався фахівцем газової служби. Він запропонував жінці перевірити газове обладнання. За свою роботу він хотів отримати 400 гривень. Жінці здалось це підозрілим, вона відмовила та відразу зателефонувала в поліцію.

Співробітники поліції оперативно виявили та затримали зловмисника. При собі він мав спеціальний одяг робітника газової служби та бланки квитанцій.

За результатами досудового розслідування встановлено, що 51-річний чоловік причетний до тридцяти двох епізодів шахрайств за аналогічним сценарієм. Зловмисник, видаючи себе за спеціаліста газової служби, обіцяв перевірити газове, пічне обладнання та вентиляційну систему. За це брав з громадян 400 гривень.

Для уникнення підозр, чоловік виписував фальшиву квитанцію про оплату своїх послуг. Отримані таким чином кошти, чоловік витрачав на власні потреби. Загалом зловмисник привласнив 12 800 гривень.

Слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.

15 квітня слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті.

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