06.02.2024 16:19 Дмитро Колонєй
Афера на мільйон: харківський ділок нажився на ремонті лікарні та втік
Викрито недобросовісного харківського підрядника.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, ділок обшахраював лікарню
. У вересні 2020 року ТОВ, яке спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель, взяло на себе зобов’язання провести ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі однієї з харківських клінічних багатопрофільних лікарень, про що укладено відповідний договір.
Директор ТОВ-підрядника вніс в акти приймання виконаних робіт завищив обсяги і вартість виконаних робіт та використаних матеріалів.
Низка вказаних робіт не виконувались взагалі:
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з приклеювання мінеральних плит,
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утеплення,
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герметизації горизонтальних стиків стінових панелей
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встановлення трансформаторів
На підставі документа, складеного і підписаного підозрюваним, на рахунок ТОВ-підрядника безпідставно перераховано 1,3 млн гривень бюджетних коштів.
Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що українців ошукують
за допомогою шахрайскої схеми на допомозі у 16 000.
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