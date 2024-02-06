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06.02.2024  16:19   Дмитро Колонєй

Афера на мільйон: харківський ділок нажився на ремонті лікарні та втік

Викрито недобросовісного харківського підрядника.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ділок обшахраював лікарню. У вересні 2020 року ТОВ, яке спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель, взяло на себе зобов’язання провести ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі однієї з харківських клінічних багатопрофільних лікарень, про що укладено відповідний договір.
 
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Директор ТОВ-підрядника вніс в акти приймання виконаних робіт завищив обсяги і вартість виконаних робіт та використаних матеріалів.
 
Низка вказаних робіт не виконувались взагалі:
 
  • з приклеювання мінеральних плит,
  • утеплення, 
  • герметизації горизонтальних стиків стінових панелей
  • встановлення трансформаторів
На підставі документа, складеного і підписаного підозрюваним, на рахунок ТОВ-підрядника безпідставно перераховано 1,3 млн гривень бюджетних коштів.
 
Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що українців ошукують за допомогою шахрайскої схеми на допомозі у 16 000.
 

 

Тэги:  афера, шахрайство, харків, крадіжка
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