06.02.2024 16:35 Віталій Хінєвіч

Як у Харкові відновлюють мережі водопостачання

З початку поточного року ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» провели ремонтні роботи на 435 аварійних ділянках водоводів, зокрема і зруйнованих ворожими обстрілами, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу Микола Завада, традиційно, відновлювальні роботи на пошкоджених обстрілами трубопроводах проводимо оперативно із залученням усієї необхідної спецтехніки та ремонтних бригад, щоб у стислий термін повернути водопостачання харків'янам.

«Зазначу, що реконструкція мереж, пошкоджених вибухами, завжди об'ємна та трудомістка, із залученням спецзасобів, проведенням попереднього відкачування води та значних земляних робіт. Але, незважаючи на складнощі воєнного часу, продовжуємо контролювати роботу наших об'єктів, проводити технічні огляди, ремонти та планові перекладки на зношених ділянках водоводів.

Так, у лютому замінили 90 метрів аварійних мереж на вулиці Героїв Праці у Салтівському районі. А у січні – ділянку магістралі 150 метрів на перехресті вулиць Академіка Павлова та проспекту Ювілейного», - зазначив Микола Завада.

За його словами, цього року ремонтники упорядкували 85 водорозбірних колонок, встановили на водоводах 86 пожежних гідрантів та 17 одиниць запірної арматури, замінили 22 люки.

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