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06.02.2024  14:55   Віталій Хінєвіч

У Богодухівському районі понад півтори тисячі домоволодінь тимчасово залишаться без газу

Фахівці будуть проводити роботи у зв'язку з чим, тимчасово не буде газопостачання.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
На час проведення робіт з зупинкою газорозподільної станції газовидобувним підприємством у Богодухівському районі, тимчасово призупинено розподіл газу до 1675 споживачів району.
 
Харківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» просить мешканців населених пунктів, де відсутня подача газу, самостійно перекрити крани перед газовими приладами для безпечного відновлення газопостачання у будинки.
 
Відновлення подачі газу здійснюватиметься після завершення робіт газовидобувачем та заплановане на 6 лютого.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці усунули витоки газу після обстрілів Харківщини.
 
Тэги:  жкг, харків
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