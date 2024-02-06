06.02.2024 15:20 Віталій Хінєвіч

Мешканця селища Пісочин ошукав 43 людей з різних областей України

Зловмисник «продавав» неіснуючі автомобільні шини, підводні відеокамери, ехолоти, побутові газові балони тощо.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час досудового розслідування встановлено, що з жовтня 2021 року 33-річний житель селища Пісочин Харківської області розміщував оголошення про продаж неіснуючих товарів на відомих платформах інтернет-обʼяв.

Довірливі громадяни здійснювали передплату або повну оплату за «товар» на банківські картки шахрая, однак так його і не отримували.

Чоловік ошукав 43 людей з різних областей України. Загальна шкода, завдана потерпілим, складає майже 300 тисяч гривень. У вересні 2023 року правоохоронці викрили чоловіка.

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 33-річного чоловіка за фактом шахрайства (ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України). Обвинувальний акт розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області сталося зіткнення вантажівки та легковика.