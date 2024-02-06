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06.02.2024  15:39   

Комунальники впорядковують парки Харкова

Які роботи провели працівники підприємства розповіли у КП «ОПК міста Харкова».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова» моніторять стан та приводять до ладу зелені зони. За минулий тиждень фахівці підприємства
  • вивезли понад 11 куб. м сміття та великогабаритних відходів;
  • обрізали 20 дерев;
  • зібрали 120 куб. м гілок;
  • прибрали понад 117 га території зон відпочинку;
  • привели до ладу 11 дитячих і спортивних майданчиків, а також три майданчики для вигулу собак.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про хід усунення дефектів на тепломережах.

 

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