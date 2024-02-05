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05.02.2024  18:39   Рита Парфенова

Тепловики Харкова на вихідних усували дефекти на мережах

Протягом вихідних фахівціми теплових мереж було виконано 352 заявки від громадян, які надійшли до служби "1562" та кол-центру.

КП 'Харківські теплові мережі' в дії під час вихідних
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, окрім внутрішньобудинкових ремонтів протягом минулих вихідних співробітники КП "Харківські теплові мережі" оперативно ліквідували чотири дефекти на внутрішньоквартальних мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.

Тепловики також здійснюють щоденні обходи мереж з метою виявлення витоків, відновлюють ізоляцію на надземних трубопроводах, а також проводять ремонт обладнання центральних теплових пунктів та джерел теплопостачання.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова встановили надміцний трубопровід на десятки років.

 

Тэги:  хтм, опалення, опалювальний сезон, харків
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