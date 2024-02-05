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05.02.2024  17:58   Рита Парфенова

Зловмисник планував торгувати психотропами в Харкові: подробиці справи

Суд Харкова визнав чоловіка винним у справі з незаконним зберіганням психотропів.

вирок суду
 
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, у листопаді 2020 року 30-річний чоловік зробив замовлення на отримання психотропних речовин через месенджер. Його намір був розфасувати ці речовини в згортки та поширювати серед мешканців Харкова. Проте йому не вдалося здійснити цей план, оскільки поліція виявила та затримала його за порушенням статті 208 КПК України негайно після отримання посилки. Під час обшуку в його володінні було виявлено пакет із кристалічною речовиною, що за експертною оцінкою виявилась психотропною речовиною PVP.
 
Під час судового процесу обвинувачений відмовився визнавати свою вину. Однак докази, представлені прокуратурою, виявилися достатніми для винесення обвинувального вироку.
 
Дзержинським районним судом міста Харкова чоловіка визнали винним у незаконному придбанні та зберіганні психотропів в особливо великих розмірах з метою збуту (ч. 3 ст. 307 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Наразі триває строк для подачі апеляційної скарги.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція Харківської області викрила 20-річного жителя Харкова, який займався збутом наркотичних засобів.

 

Тэги:  наркотики, харків
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