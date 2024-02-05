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05.02.2024  17:26   Рита Парфенова

Харківські борці здобули 4 медалі на Кубку України

Харківські борці вдало виступили на Кубку України з самбо, який відбувався з 1 по 3 лютого в Києві.

Харківські борці здобули медалі Кубка України з самбо

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, спортсмени з регіону здобули золото, срібло та бронзу.

Єгор Леонов виборов перше місце у бойовому самбо в категорії до 98 кг. В самому фіналі він здолав суперника, Назара Шипку з Львівської області.

У спортивному самбо серед чоловіків у ваговій категорії до 71 кг Роман Труш виборов срібло, віддавши перемогу Дмитру Бабійчуку з Хмельницької області.

Бронзові медалі вибороли Вадим Зайченко (бойове самбо, вагова категорія до 79 кг) та Олеся Путря (спортивне самбо, вагова категорія до 54 кг).

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У командному заліку збірна Харківської області посіла шосте місце серед 19 команд, де збірна Хмельницької області посіла перше місце.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що збірна України з артистичного плавання, основу якої складають харківські спортсменки, виграла «срібло» чемпіонату світу.
Тэги:  спорт, самбо, харків
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