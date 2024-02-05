Харківські борці здобули 4 медалі на Кубку України

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, спортсмени з регіону здобули золото, срібло та бронзу.

Єгор Леонов виборов перше місце у бойовому самбо в категорії до 98 кг. В самому фіналі він здолав суперника, Назара Шипку з Львівської області.

У спортивному самбо серед чоловіків у ваговій категорії до 71 кг Роман Труш виборов срібло, віддавши перемогу Дмитру Бабійчуку з Хмельницької області.

Бронзові медалі вибороли Вадим Зайченко (бойове самбо, вагова категорія до 79 кг) та Олеся Путря (спортивне самбо, вагова категорія до 54 кг).

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У командному заліку збірна Харківської області посіла шосте місце серед 19 команд, де збірна Хмельницької області посіла перше місце.