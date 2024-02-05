Директор підприємства в Харківській області підозрюється у завданні збитків на мільйони гривень

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на поліцію Харківської області, під час ремонту автомобільної дороги загального користування, директор дорожньо-будівельного підприємства зловживав бюджетними коштами . Він внесенням неправдивих даних до актів приймання виконаних робіт ухилявся від фактичного виконання робіт з перевезення матеріалів, улаштування шарів і дорожньої розмітки.

Зловмисник свідомо вносив неправдиві дані про обсяги виконаних робіт, завдавши тим самим збитків у розмірі 4 227 557 гривень Службі автомобільних доріг у Харківській області.

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Після проведення слідства чоловікові було оголошено про підозру за статтями 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

За цими статтями йому загрожує позбавлення волі до 12 років, а також позбавлення права займати певні посади та конфіскація майна на строк до 3 років.