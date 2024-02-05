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05.02.2024  16:30   Рита Парфенова

Російські агенти, які викривали позиції захисників Харкова, отримали 15 років тюрми

Двоє російських агентів, які передавали інформацію про позиції захисників Харкова, отримали 15 років тюрми.

Російські агенти, які викривали позиції захисників Харкова, отримали 15 років тюрми

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, агенти були затримані контррозвідниками СБУ в серпні 2022 року під час спецоперації у фронтовому регіоні.

Одним із засуджених є мешканка Чугуївського району, яка передавала розвіддані окупантам через свого чоловіка. Виявилося, що її чоловік був експосадовцем розформованої міліції та приєднався до терористичних угруповань "ЛНР".

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Жінка залучила до розвідувально-підривної діяльності свого односельця – працівника енергогенеруючої компанії. Під видом перевірки електропостачання її спільник отримував доступ до об'єктів для збору розвідданих про місця базування Сил оборони.
 

Російські агенти, які викривали позиції захисників Харкова, отримали 15 років тюрми

Зрадник передавав отримані відомості своїй спільниці, яка переправляла їх до російського групування через анонімні чати в месенджері. Зловмисники особливо цікавилися підрозділами українських захисників, які брали участь у битві за Харків.

Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за участю обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки затримала хакера, який готував кібератаки на урядові сайти України та спрямовував ракети на Харків.

 

Тэги:  сбу, харків
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