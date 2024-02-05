Російські агенти, які викривали позиції захисників Харкова, отримали 15 років тюрми

Одним із засуджених є мешканка Чугуївського району, яка передавала розвіддані окупантам через свого чоловіка. Виявилося, що її чоловік був експосадовцем розформованої міліції та приєднався до терористичних угруповань "ЛНР".

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Жінка залучила до розвідувально-підривної діяльності свого односельця – працівника енергогенеруючої компанії. Під видом перевірки електропостачання її спільник отримував доступ до об'єктів для збору розвідданих про місця базування Сил оборони.





Зрадник передавав отримані відомості своїй спільниці, яка переправляла їх до російського групування через анонімні чати в месенджері. Зловмисники особливо цікавилися підрозділами українських захисників, які брали участь у битві за Харків.

Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за участю обласної прокуратури.