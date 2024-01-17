Поліція на Харківщині розкрила справу про збут наркотиків

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, молодий чоловік придбав через Інтернет наркотик, розфасований у зіп-пакетах, та мав намір реалізовувати його через "закладки".

Небезпечну речовину він вилучив зі схованки у селі Докучаєвське Харківського району та планував збувати її в Харкові та області. Поліцейські відділення поліції № 1 та ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області припинили його незаконну діяльність

16 січня в селі Докучаєвське правоохоронці вилучили у зловмисника 20 полімерних зіп-пакетів із наркотиком зеленого кольору. Отримані докази направлені на експертне дослідження.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За цими злочинами передбачено позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

17 січня чоловіку було повідомлено про підозру у скоєнні злочину під керівництвом Харківської окружної прокуратури Нововодолазького відділу.

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