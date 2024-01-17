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17.01.2024  17:21   Рита Парфенова

На харківську вулицю, потрощену ракетним ударом, повертається світло

Енергетичні спеціалісти успішно відновили електропостачання для більшості споживачів, які залишилися без світла внаслідок ракетних ударів по Харкову.

Харківобленерго

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго», 67 споживачів середмістя Харкова отримали електроенергію завдяки роботі фахівців.

Керівник Холодногірського району електричних мереж Сергій Помазан пояснив, що ракетний обстріл призвів до пошкодження двох вузлових пунктів обленерго, що викликало знеструмлення 93 побутових та 12 юридичних споживачів.

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На момент повідомлення, електропостачання вдалося відновити для 62 побутових і 5 юридичних споживачів. В планах енергетиків – ремонт вузлових пунктів та повне відновлення електропостачання наступного дня.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за даними слідства, 16 січня близько 21:45 ворог завдав ракетний удар по житловому сектору у Холодногірському районі міста Харкова.

 

Тэги:  відключення світла, харків
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