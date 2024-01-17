На харківську вулицю, потрощену ракетним ударом, повертається світло

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго», 67 споживачів середмістя Харкова отримали електроенергію завдяки роботі фахівців.

Керівник Холодногірського району електричних мереж Сергій Помазан пояснив, що ракетний обстріл призвів до пошкодження двох вузлових пунктів обленерго, що викликало знеструмлення 93 побутових та 12 юридичних споживачів.

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На момент повідомлення, електропостачання вдалося відновити для 62 побутових і 5 юридичних споживачів. В планах енергетиків – ремонт вузлових пунктів та повне відновлення електропостачання наступного дня.