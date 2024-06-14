14.06.2024 14:54 Рита Парфенова

У Харкові неповнолітня втекла з дому після сварки

Ювенальні поліцейські Харкова оперативно знайшли неповнолітню втікачку.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 13 червня до відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції надійшло повідомлення від 44-річної жінки про зникнення її 13-річної доньки.

Ювенальні поліцейські разом із працівниками патрульної поліції Харкова швидко встановили місце перебування неповнолітньої.

Як з'ясувалося, дівчина втекла з дому після сварки з матір'ю через часті непорозуміння. Правоохоронці провели профілактичну бесіду з родиною.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби поліція Харківщини отримала 1272 повідомлення від мешканців.