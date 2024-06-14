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14.06.2024  16:03   Дмитро Колонєй

У неділю змінять маршрут популярні харківські трамваї

Про зміни у русі електротранспорту розповіли у харківському у Департаменті будівництва та шляхового господарства.


У неділю змінять маршрут популярні харківські трамваї
Як повідомляє РЕДПОСТ, у неділю 16 червня 2024 року буде припинений рух трамваїв на Салтівському шосе та у пров. Салтівському з 9:00 до 16:00 години, щопов'язано з ремонтом трамвайної колії.
 
 

Трамвай 6 курсуватиме так:

  • №6: розворотне коло  «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - майдан Сергіївський - майдан Павлівський - майдан Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка - парк Машинобудівників.

Трамвай 8 ходитиме наступним чином:

  • №8: розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Байрона - вул. Морозова - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
Тэги:  трамвай, маршрут, харків, рух, ремонт
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