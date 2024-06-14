    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині жінки працювали в окупаційній адміністрації
14.06.2024  16:45   Дмитро Колонєй

На Харківщині жінки працювали в окупаційній адміністрації

Оголошено підозру трьом мешканкам Харківщини.

Працювали в окупаційній адміністрації жінки на Харківщині
 
Як повідмоляє РЕДПОСТ, три жінки на Куп'янщині перейшли на бік окупантів:
 
  • пішли на співпрацю з окупаційною владою
  • обійняли посади у незаконно створеному «отдєлє образованія врємєнной гражданской адміністраціі Купянского района Харьковской області».
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
  • З червня 2022 року 65-річна порушниця відповідала за роботу з господарського обслуговування навчальних закладів, розташованих на території громади.
  • 54-річна збирала дані про дошкільні заклади громади, узагальнювала вказану інформацію та передавала керівництву «отдєла образованія».
  • 40-річна жінка вела бази учнів, які навчалися у закладах освіти, узагальнювала вказану інформацію та передавала керівництву.
Жінкам оголошено підозру.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.06 Надзвичайні події На Харківщині викрито чергового колаборанта з Куп'янська 13.06 Надзвичайні події Колаборантку з Харківщини правоохоронці знайшли під Києвом 12.06 Надзвичайні події Вирубував ліс для окупантів: суд виніс вирок колаборанту з Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 