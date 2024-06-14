14.06.2024 16:45 Дмитро Колонєй
На Харківщині жінки працювали в окупаційній адміністрації
Оголошено підозру трьом мешканкам Харківщини.
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пішли на співпрацю з окупаційною владою
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обійняли посади у незаконно створеному «отдєлє образованія врємєнной гражданской адміністраціі Купянского района Харьковской області».
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З червня 2022 року 65-річна порушниця відповідала за роботу з господарського обслуговування навчальних закладів, розташованих на території громади.
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54-річна збирала дані про дошкільні заклади громади, узагальнювала вказану інформацію та передавала керівництву «отдєла образованія».
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40-річна жінка вела бази учнів, які навчалися у закладах освіти, узагальнювала вказану інформацію та передавала керівництву.
Жінкам оголошено підозру.
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