14.06.2024 10:47 Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 80 осіб

Протягом минулої доби поліція Харківщини отримала 1272 повідомлення від мешканців.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень стосувалися порушень законів і звичаїв війни, шахрайств, хуліганств, привласнення майна та незаконного обігу наркотиків.

За підозрою в участі у диверсійно-розвідувальних групах і пропагандистській діяльності затримано 80 осіб.

На блокпостах правоохоронці спільно з військовими перевіряють транспорт для запобігання нелегальному ввезенню зброї і наркотиків. Поліція також викрила громадянина в незаконному обігу наркотиків.

Сталося 23 ДТП, у яких загинуло двоє людей і 15 травмовано. Складено 9 адмінпротоколів за порушення ПДР: два за керування у стані сп'яніння, три за відсутність документів і чотири за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники ДСНС 11 разів виїжджали на гасіння пожеж, чотири з яких спричинив ворог.