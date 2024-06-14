14.06.2024 11:26 Рита Парфенова

Про відключення світла 14 червня в Харкові розповіли в Міненерго

У п'ятницю, 14 червня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міненерго.

«Сьогодні (14 червня, – прим. ред.) застосування графіків погодинних відключень попередньо планується з 18:00 до 22:00», – йдеться у повідомленні Міненерго.

Згідно з урядовою постановою, підприємства критичної інфраструктури, а також ті, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не підлягають відключенню від електромережі.

Протягом доби енергетики Харківської області відновили електропостачання для 16 абонентів, які тривалий час були без світла. На ранок через бойові дії без електрики залишаються 37,3 тисячі абонентів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 8 до 14 червня включно.