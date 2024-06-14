Шахраї ворують акаунти в Телеграмі

Останнім часом активізувалися шахраї, які зламують акаунти в Telegram.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську філію «Газмережі».
Як це відбувається: ви отримуєте повідомлення від знайомої людини зі списку контактів, яка просить проголосувати за родича в конкурсі та надсилає посилання. Переходячи за цим посиланням, ви втрачаєте доступ до свого акаунту. Шахраї потім розсилають повідомлення від вашого імені з проханням про гроші.
Щоб уникнути цього, не переходьте за невідомими посиланнями. Завжди перевіряйте такі прохання особисто по телефону.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Facebook шириться реклама із фейковим попередженням.
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Будьте обережні, уникайте різких рухів та рішень. На вас можуть чекати великі витрати, але стримуйте свої бажання.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.
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