14.06.2024 10:13 Рита Парфенова

Шахраї ворують акаунти в Телеграмі

Останнім часом активізувалися шахраї, які зламують акаунти в Telegram.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Як це відбувається: ви отримуєте повідомлення від знайомої людини зі списку контактів, яка просить проголосувати за родича в конкурсі та надсилає посилання. Переходячи за цим посиланням, ви втрачаєте доступ до свого акаунту. Шахраї потім розсилають повідомлення від вашого імені з проханням про гроші.

Щоб уникнути цього, не переходьте за невідомими посиланнями. Завжди перевіряйте такі прохання особисто по телефону.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Facebook шириться реклама із фейковим попередженням.