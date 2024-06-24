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24.06.2024  10:42   Рита Парфенова

У Харкові на станції метро «Університет» закрили один з виходів на поверхню

На станції «Університет» тимчасово закрито частину пішохідного переходу.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, у звʼязку з проведенням ремонтних робіт, тимчасово зачинено вихід №5 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Університет» у напрямку Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Про відновлення роботи вказаної ділянки підвуличного пішохідного переходу буде повідомлено додатково.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вихід №3 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Майдан Конституції» (у бік вул. Миколаївської) тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт.

 

Тэги:  метро, харків
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