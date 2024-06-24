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24.06.2024  10:29   Рита Парфенова

У селищі на Харківщині загинув велосипедист

22 червня в селищі Краснопавлівка Лозівського району сталася смертельна ДТП.


Фото з відкритих джерел
дтп
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
64-річний велосипедист, під час повороту ліворуч, не впевнився в безпеці маневру і виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з автомобілем "ГАЗ Волга", який рухався позаду і здійснював обгін. Від отриманих травм велосипедист помер на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
 
Загалом минулої доби на Харківщині сталося 22 дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких одна людина загинула, а 19 осіб отримали травми.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області протягом доби поліцейські отримали та відреагували на 1298 повідомлень про правопорушення та події.

 

Тэги:  дтп, харків
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