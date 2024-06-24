24.06.2024 10:29 Рита Парфенова

У селищі на Харківщині загинув велосипедист

22 червня в селищі Краснопавлівка Лозівського району сталася смертельна ДТП.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

64-річний велосипедист, під час повороту ліворуч, не впевнився в безпеці маневру і виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з автомобілем "ГАЗ Волга", який рухався позаду і здійснював обгін. Від отриманих травм велосипедист помер на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Загалом минулої доби на Харківщині сталося 22 дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких одна людина загинула, а 19 осіб отримали травми.