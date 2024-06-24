24.06.2024 09:48 Рита Парфенова

1298 викликів упродовж доби отримали працівники харківської поліції

Більшість звернень стосувалися порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна та шахрайств.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовий склад ГУНП у Харківській області доставив до територіальних підрозділів для перевірки 18 осіб, підозрюваних у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області, з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин, правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2800 транспортних засобів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники ДСНС 13 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинили ворожі обстріли.